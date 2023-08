Vous partez en vacances, tant mieux, c’est le moment de se détendre mais aussi d’économiser de l’argent. Comment ? En contrôlant sa consommation d’énergie.

Premièremement, on ne les laisse pas en veille mais on pense à bien débrancher tous nos appareils électriques avant de partir, qu'ils s'agissent de la télévision, l’ordinateur, le micro-ondes, le lave-linge ou encore l’imprimante. Forcément, c’est plus simple quand nos appareils fonctionnent avec une multiprises afin de pouvoir tout éteindre d’un coup, sans avoir à les débrancher un par un.

Deuxièmement, on pense aussi à bien vider son réfrigérateur et son congélateur, dans la mesure du possible. Cela permet de les éteindre aussi complètement le jour de notre départ.

Troisièmement, si on possède un chauffe-eau, on peut le mettre sur le mode « absence » et mettre la date de notre retour pour que l’engin se remette en marche automatiquement 24h avant que l’on revienne chez nous. Sinon, on peut le couper, tout simplement.

Enfin, pour éviter de mauvaises surprises à notre retour comme, par exemple, des dégâts des eaux, il vaut mieux couper l’eau si on part plus de deux jours de suite.