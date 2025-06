"Vacances forcées", "Dragons" : à voir au cinéma le 11 juin

Si partir entre potes n’est pas toujours un long fleuve tranquille, devoir partager l’intimité, le rythme et les habitudes d’étrangers, va être un gros challenge. Même si, on n’est pas à l’abris de belles surprises…

Le choc des cultures est un ressort comique qui a fait ses preuves et ici ça ne rate pas, d’autant qu’il est porté par un casting, qui lui aussi n’a plus rien à prouver… Clovis Cornillac, Aure Atika, Bertrand Usclat et les membres de la Comédie française : Laurent Stocker, Pauline Clément et Claîna Clavaron…

Xxx

Film familiale toujours ; également au cinéma cette semaine : Dragons.

On prend les mêmes (Dean de Blois à la réalisation notamment) et on recommence, mais en prises de vues réelles et images de synthèses.

L’histoire est la même que celle du film d’animation de 2010, qui a donné lieu à la trilogie qu’on connaît.

Fils du chef de l’île de Beurk qui combat les dragons pour sa survie génération après génération, Harold va devenir le meilleur ami de Krokmou, le dragon Furie Nocturne, envers et contre tout son village.