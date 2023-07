Vacances : quelles sont les vérifications à faire sur sa voiture avant de partir ?

C’est bientôt l’heure de partir en vacances ? Cela tombe bien parce qu'on vous parle aujourd’hui des choses à vérifier sur votre voiture pour partir l’esprit tranquille.

Pour commencer, on soulève son capot et on regarde bien si on a assez de liquide lave-glace, mais aussi du liquide de frein et celui de refroidissement. Sans oublier, évidemment, le niveau d’huile moteur.

En cas de galère sur la route, emmenez au cas où une paire de pinces pour pouvoir recharger la batterie, mais aussi un gilet de sécurité fluorescent et un triangle de signalisation.

Côté pneus, faites bien attention à ce que les vôtres ne soient pas lisses. Pour vérifier, c’est très simple, il suffit de vérifier que les rainures ne soient pas abîmées. Et quand on a mis toutes nos affaires dans notre voiture, on surveille bien la pression de nos pneus, pas trop gonflés, ni pas assez.

Enfin niveau papiers, on pense à son permis de conduire, la carte grise. Il faut aussi que la vignette du contrôle technique soit à jour.