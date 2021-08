Vaccin : une troisième dose dans les Ehpad dès le 13 septembre

Le 13 septembre verra le "redémarrage de la campagne systématique, après recueil du consentement, pour les troisièmes doses (de vaccin) dans les Ehpad", a indiqué le Premier ministre sur RTL.

La troisième dose est jugée nécessaire parce que "la protection vaccinale chez certaines personnes - les plus fragiles, les plus âgés - baisse", a fait valoir le chef du gouvernement, ajoutant qu'avec la vaccination, "on a 8 fois moins de chances d'être contaminé, 11 fois moins de chances d'aller à l'hôpital".

Avec AFP