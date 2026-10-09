Vaccination contre le Covid : pourquoi une date de campagne si l’on peut se faire vacciner toute l’année ?

Les signaux épidémiques repartent à la hausse. Entre le 14 et le 20 septembre, les passages aux urgences pour suspicion de Covid chez les adultes ont augmenté de 67 % par rapport à la semaine précédente. Face à cette reprise de la circulation du virus, la ministre de la Santé envisage donc d’avancer la prochaine campagne de vaccination, initialement prévue à partir du 13 octobre.

Cette campagne cible en priorité les personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées de 65 ans et plus et celles présentant un risque accru de développer une forme grave du Covid.

Mais une question se pose : faut-il attendre le lancement officiel de la campagne pour pouvoir se faire vacciner ? Non.

Le mot « campagne » peut en effet prêter à confusion. Il ne correspond pas à une période pendant laquelle le vaccin deviendrait soudainement autorisé ou disponible. La vaccination peut être réalisée en dehors de cette période.

Alors, pourquoi fixer une date ?

Parce qu’une campagne est avant tout un rendez-vous de santé publique. Les autorités sanitaires choisissent une période qu’elles considèrent comme particulièrement propice à la vaccination, notamment parce que la circulation du virus est généralement plus importante en automne et en hiver. L’objectif est de renforcer la protection des personnes les plus à risque avant cette période.

La campagne permet également de concentrer les moyens d’information, d’organisation et de vaccination sur les publics prioritaires. Elle donne ainsi un repère aux professionnels de santé comme à la population.

Avancer la campagne ne signifie donc pas que le gouvernement vient de donner son « feu vert » à la vaccination. Il s’agit plutôt d’avancer le moment où les autorités recommandent de renforcer la protection des personnes les plus vulnérables.

En clair, une campagne de vaccination, ce n’est pas « maintenant ou jamais ». C’est surtout le signal que, pour les personnes à risque, c’est le bon moment pour renforcer leur protection.