Vaccination : une 3e dose pour les + de 65 ans dès septembre ?

"Ce que nous dit l'Institut Pasteur, (c'est que) nous pourrions avoir atteint le pic de réanimation dans quelques jours et ensuite on pourrait avoir une stabilisation des entrées et des sorties en réanimation ; c'est à dire qu'on évite la saturation des hôpitaux et ensuite on pourrait espérer une baisse", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFMTV.



Pour ce qui est de la question de la 3e dose de vaccin, M. Véran précise que la Haute autorité de Santé (HAS) "va nous informer bientôt". Le ministre de la Santé pense que la HAS "nous dira probablement de faire cette 3e injection chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, qui sont traditionnellement appelées à se faire vacciner contre la grippe et chez ceux, plus jeunes, atteints de maladies chroniques, qui sont très fragiles".



"On pourrait démarrer début septembre, il y aurait forcément un délai d'au moins six mois entre la 2e et la 3e injection", a-t-il conclu.



Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 47 620 552 personnes ont reçu au moins une injection (soit 70,6% de la population totale) et 41 637 794 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 61,8% de la population totale).







(Avec AFP)