Vague de chaleur : les manifestations en extérieur interdites en Maine-et-Loire

Face aux températures intenses auxquelles le Maine-et-Loire est confronté, des mesures viennent d’être prises par la préfecture pour éviter les coups de chaud. La tenue de toute manifestation publique, festive ou sportive, en extérieur ou dans des établissements non climatisés recevant du public, à compter de ce jour et jusqu’au mardi 19 juillet est interdite, précisément jusqu’à 21h ce lundi et de 9h à 21h demain.

Malgré la chaleur, la minute de silence prévue ce soir à 18h sur le parvis de l'hôtel de ville d'Angers, en hommage aux trois jeunes hommes morts poignardés en fin de semaine dernière, est maintenue, nous précise la municipalité.

Comment se rafraîchir sous cette canicule ?

La préfecture rappelle les bons réflexes à avoir face à cette vague de chaleur : pendant la journée fermez volets, rideaux et fenêtres, aérez la nuit, utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez, sinon passez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais.

Il est aussi recommandé de boire fréquemment de l’eau et de mouiller son corps plusieurs fois par jour, mais aussi d’éviter les activités physiques trop intenses. En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez le 15.

Sécheresse, chaleur et risque d’incendie

Cet épisode de chaleur extrême rend le territoire particulièrement vulnérable au risque d’incendie. Le tir de tous feux d’artifices de divertissement, l’organisation de rave-party, et les barbecues en espaces naturels et forestiers sont également interdits à partir d’aujourd’hui et ce jusqu’à mercredi 20 juillet à 9h.

Pour prévenir les départs de feux, il est conseillé d’éviter d’organiser des barbecues pendant cet épisode de canicule, même s’ils ne sont pas à proximité d’espaces végétalisés ou forestiers, de jeter ses mégots dans un cendrier (et non au sol ou par la fenêtre de sa voiture), de ne pas réaliser de travaux sources d’étincelles ou encore de ne pas stocker de combustibles contre son domicile (bois, fuel, butane...).

Dans le cas où vous seriez témoin d’un départ de feu, il est impératif de prévenir le 18, le 112 ou le 114.