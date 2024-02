Vaiana : une suite annoncée par Disney, les premières images dévoilées !

Si cette annonce est une surprise, c’est notamment parce qu’un projet de série Vaiana était envisagé par Disney, pour sa plateforme de streaming. Le succès du premier volet avait été un peu plus mitigé au niveau mondial, mais Vaiana est l’un des plus gros succès récents de Disney en France. A sa sortie en 2016, il avait attiré 5,6 millions de spectateurs dans les salles obscures, plus que La Reine des neiges, film sorti 3 ans plus tôt.