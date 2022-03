Valider vos acquis avec le SEFCO de Bourges, service de formation continue universitaire

"PRÈS DE CHEZ VOUS" VOUS FAIT DÉCOUVRIR LE SEFCO "PRÈS DE CHEZ VOUS" VOUS FAIT DÉCOUVRIR LE SEFCO

Ici, le rôle du SEFCO est de vous conseiller sur le choix du diplôme le plus en adéquation avec le parcours professionnel. Vous serez accompagné pour vérifier si la VAE est le plus adapté au projet du candidat, pour rechercher un financement ou bien pour mettre en avant les compétences acquises. Le SEFCO vous dira comment apporter des preuves de ces compétences, mais vous assistera aussi dans la phase de préparation à l'oral avec notamment un oral blanc.

Le SEFCO vous permet de valider votre expérience par un diplôme. En 2022, ce sont les 20 ans de la VAE (validation des acquis de l’expérience) et depuis 20 ans, le SEFCO a en charge ce dispositif. L’objectif est de valider les compétences acquises tout au long de son parcours professionnel voir extra professionnel par un diplôme universitaire.

Les équipes du SEFCO équipes sont là pour vous encourager tout au long de votre démarche. Les candidats à la VAE passent ensuite devant un jury composé d'enseignant, d'enseignant chercheur et de professionnels. Ce jury statut si, au regard du contenu du livret VAE et de l'oral, les candidats ont les compétences attendues dans le diplôme. Comment financer la VAE ? Le CPF est aujourd'hui le financement le plus utilisé pour la VAE mais les entreprises peuvent également financer la VAE de leurs salariés dans le cadre du plan de développement des compétences.

Chaque année, le SEFCO accompagne environ 5 à 10 candidats VAE sur l'antenne de Bourges et notamment sur des licences professionnelles. Récemment, un candidat en logistique de production a réussi à gravir les postes au sein de son entreprise. Le SEFCO l'a accompagné et d'un CAP, il a pu obtenir une licence professionnelle logistique de production.