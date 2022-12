Vanté comme étant efficace contre la gueule de bois, ce médicament anti-diarrhéique est en rupture de stock

La gueule de bois, un moment parfois douloureux dont on se passerait bien les lendemains de soirée. Si aucun remède particulier n'existe contre ces symptômes inconfortables, un médicament fait pourtant actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Produit par la société pharmaceutique allemande STADA, spécialisée dans les médicaments génériques et délivrés sans ordonnance, Elotrans, un anti-diarrhéique, est vanté sur TikTok et Instagram comme étant la solution pour soigner les méfaits liés à une consommation excessive d'alcool. Seul bémol : il est très souvent en rupture de stock.

"Il semble vraiment y avoir un lien"