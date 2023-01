La batterie des véhicules électriques est-elle un problème pour la planète ?

S’il y a bien un sujet qui est sur toutes les lèvres quand on parle des mobilités électriques… c’est celui de la batterie ! « aujourd’hui, on ne sait pas les recycler ! » nous disent certains, avec comme conséquence un véhicule en réalité beaucoup plus polluant que son équivalent thermique. Cette affirmation apparaît comme une vérité absolue pour beaucoup… sauf que la réalité est en fait un petit peu plus complexe !

Il faut tout d’abord évoquer la question de la durabilité des batteries. C’est le point qui fait que certains acceptent ou pas de se tourner vers un véhicule électrique plutôt que thermique. Pourquoi ? Parce que la batterie coûte cher à la production et augmente donc considérablement le prix du véhicule à l’achat. Heureusement, la technologie avance plutôt vite. La conséquence directe, c’est la baisse de leur prix, de 6% entre 2021 et 2022 selon un rapport annuel de Bloomberg ! L’autre conséquence, c’est leur durée de vie ! Pas besoin de vous affoler si vous souhaitez passer à l’électrique, les batteries ont une durabilité qui peut varier entre 10 et 20 ans avant d’avoir à les remplacer d’après les estimations actuelles.

« Le recyclage, c’est pas vraiment un sujet »

L’autre question systématiquement soulevée quand on évoque les batteries des véhicules électriques… c’est le recyclage ! Il est vrai que c’est aujourd’hui l’un des points noirs de ces nouvelles mobilités. Pourtant, il est aussi vrai de dire que la filière du recyclage existe déjà ! Même si elle est encore balbutiante en raison, en partie, du nombre encore faible de véhicules électriques en fin de vie. « Le recyclage aujourd’hui, c’est pas encore vraiment un sujet parce qu’il n’y a pas de batterie à recycler » nous dit Vincent Larnicol de la Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Électriques (FFAUVE). Le nombre d’entreprises reculant les batterie est effectivement encore faible à ce jour, d’autant que « les batteries ont souvent une seconde vie une fois qu’elles ont perdu de l’autonomie, elles sont encore utilisables dans des usages stationnaires, où on peut utiliser des batteries vieillissantes » ajoute-t-il.

À partir de ce constat, on peut légitimement se demander où est le problème avec les batteries des véhicules électriques et hybrides. Et au-delà même de la possibilité de les recycler, un tel système serait-il viable d’un point environnemental ? Là encore, la réponse nécessite de faire preuve d’un peu de nuance. Elle nécessite même d’abord un point, peut-être, un peu plus philosophique : notre rapport au déplacement. Car « une grande partie des impacts environnementaux du véhicule électrique sont liés à la production de la batterie » nous dit Aurélien Bigo. Le chercheur sur la transition énergétique des Transports explique que l’on a « intérêt à aller vers des véhicules qui sont plus légers et qui consomment moins d’énergie ».