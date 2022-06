Venez vous former au métier de préparateur / technicien en pharmacie

Le CFA Pharmacie dispense la formation DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie de niveau Bac+2. Il forme en moyenne 350 étudiants par an et compte près de 300 pharmacies partenaires sur l’ensemble de la région Centre. Métier encore méconnu, il offre pourtant un taux d’embauche très élevé. Ainsi, l’emploi est à la clé à l’issue du diplôme.

Les missions principales de Préparateur/Technicien en pharmacie sont : la délivrance des médicaments accompagnée de conseils personnalisés, la gestion des stocks, la dispensation de matériel médical, le conseil sur la médecine alternative (phytothérapie, aromathérapie) ou encore le conseil sur les produits d’hygiène et de soins (dermo-cosmétique).

Pour suivre la formation, il faut avoir une appétence pour les sciences physiques et chimiques, les sciences biologiques (biologie cellulaire, biochimie, immunologie, hématologie) et les sciences pharmaceutiques (galénique, pharmacologie, toxicologie). Il faut également avoir un intérêt pour le domaine de la santé (découverte des différentes pathologies : cardiologie, infectiologie, maladies osseuses, ORL, ...) et aimer le contact avec les patients (prise en charge, écoute, conseil, empathie). C’est une formation qui nécessite d’avoir des qualités comme l’autonomie, la curiosité et l’écoute.

Pour en découvrir plus, rendez-vous aux portes ouvertes le mercredi 29 juin 2022 de 14h à 17h sur les sites de Bourges, Joué-lès-Tours et Orléans !

Informations pratiques sur www.cfapharmacie.com