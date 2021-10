Vente des vins des Hospices de Beaune : la cause des femmes à l’honneur cette année

On en sait un peu plus sur la 161ème édition de la vente des vins des Hospices de Beaune, prévue le dimanche 21 novembre. Ce mercredi 27 octobre, les organisateurs ont annoncé que 349 pièces (de 228 litres chacune) seraient vendues aux enchères, bien moins que les 630 de l’an dernier. Cependant, la rareté pourrait ainsi faire grimper les prix. Le millésime 2021 des grands crus de Bourgogne sera « subtil et racé », après la météo capricieuse de ces derniers mois, avec entre autres un épisode de gel en avril.

Cette nouvelle édition mettra à l’honneur la cause des femmes. Les fonds récoltés grâce à la vente de la pièce de Charité iront ainsi à la Fédération nationale « Solidarité Femmes », spécialisée dans l’aide aux femmes victimes de violences (et notamment à son antenne locale de Côte d’Or), et à l’Institut Curie, pour la recherche contre le cancer du sein. Les comédiens Jeanne Balibar et Pio Marmaï seront marraine et parrain de ces deux associations.

L’an dernier, la pièce de Charité s’était adjugée, sous le parrainage de Marc Lavoine, à 660.000 euros + 120.000 euros de dons (780.000 euros au total, nouveau record), reversés à la Fédération hospitalière de France. Au total, la vente avait rapporté 14,3 millions d’euros.