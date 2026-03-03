Viande bovine : pourquoi les prix continuent de grimper

Les consommateurs doivent s’y préparer : la viande bovine va encore voir ses prix augmenter.

Cette hausse s’inscrit dans une tendance déjà marquée. Entre novembre 2024 et novembre 2025, les prix avaient progressé d’environ 10 %. Une évolution significative, qui pèse sur le budget alimentaire des ménages et alimente les inquiétudes.

À première vue, l’explication semble évidente. L’épidémie de dermatose nodulaire bovine, qui touche plusieurs élevages, a fragilisé la production et perturbé les marchés. Moins d’animaux disponibles signifie mécaniquement une offre réduite. Mais cette crise sanitaire n’est qu’une partie du problème.

La cause principale est en réalité démographique. Le secteur de l’élevage bovin traverse une transition difficile : de nombreux éleveurs partent à la retraite sans repreneur. Faute de successeurs, le nombre de troupeaux diminue progressivement. Moins de troupeaux signifie moins de vaches, donc une production en recul structurel. Cette baisse n’est pas ponctuelle ; elle s’inscrit dans le temps long et modifie durablement l’équilibre du marché.

La tension ne concerne d’ailleurs pas uniquement la France. À l’échelle européenne, la plupart des pays membres de l’UE font face à la même problématique. Le recul du nombre d’élevages est généralisé, ce qui limite les possibilités de compensation entre États. Lorsque l’offre se raréfie et que la demande reste soutenue, la loi du marché s’applique : les prix augmentent.

Dans ce contexte, l’exportation devient plus attractive pour les éleveurs. Les marchés étrangers, parfois prêts à payer davantage, représentent une opportunité économique. Résultat : une part croissante de la production est orientée vers l’extérieur, ce qui réduit encore la quantité disponible sur le marché national.

On aurait pu imaginer que la France compense son déficit par davantage d’importations. Or, la pénurie européenne et la hausse généralisée des prix ont inversé cette logique. Les volumes importés diminuent tandis que les exportations progressent.

Ainsi, même sans crise sanitaire, la viande bovine aurait probablement vu ses tarifs augmenter. L’épidémie a accéléré le mouvement, mais la dynamique est avant tout structurelle. La hausse des prix reflète un déséquilibre profond entre une production en déclin et une demande qui, elle, ne faiblit pas.