« Il y a quelques mois j’ai décidé d’arrêter de partir en tournée pendant quelques années. Ce que je vous ai surtout promis à ce moment-là, c’est de continuer à vous envoyer des chansons »… C’est par ces mots que Vianney a débuté sa nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux jeudi soir, dans laquelle il annonce une belle surprise.

Comme il le dit si bien, il a pu sortir plusieurs titres ces derniers mois grâce à des collaborations avec des artistes tels que Ed Sheran, Mika, ou encore Zazie. La bonne nouvelle est que tous ces duos seront à retrouver dans un album 100% composés de duos ou trios. Les fans pourront alors découvrir d’autres titres, avec notamment Renaud, Bigflo et Oli, MC Solaar, Charlie Winston ou encore Soprano !

Au total, une quinzaine de titres seront réunis dans cet album intitulé « À 2, à 3 ». Et pour rendre la surprise encore plus belle, Vianney a annoncé des éditions limitées. « J’ai attribué une couleur à chaque artiste, et il y a une édition limitée par artiste ». 100 exemplaires seront dédicacés par ailleurs par Vianney.

Les fans devaient être rapides, car l’album est en précommande, et les éditions spéciales devraient partir vite ! L’album, quant à lui, sera en vente dès le 10 novembre. En attendant, vous pourrez le découvrir « sur scène », lors de la cérémonie d’ouverture du Mondial de rugby, ce vendredi soir. Mais aussi le 30 septembre prochain, sur la scène du Tour Vibration au Mans !