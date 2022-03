Vibration est partenaire de La Foire de la Saint-Georges à Pithiviers !

La Foire de la Saint-Georges a lieu en partenariat avec la Conseil régional Centre-Val-de-Loire, le Conseil départemental du Loiret et votre radio Vibration. Toutes les animations proposées gratuitement par la ville de Pithiviers (concerts, défilé, ferme pédagogique, sculpture sur bois, etc.) sont regroupées sur le mail Ouest durant tout le week-end.

Que serait la Foire de la Saint-Georges sans sa fête foraine ? Avec plus de 100 métiers dédiés aux sensations fortes, aux douceurs gustatives et, avant tout, aux plaisirs de tous, c’est le plus grand rassemblement d’attractions, manèges pour petits et grands, jeux d’adresse ou de hasard, et autres plaisirs gustatifs de la région.

Bien entendu, organiser un tel évènement qui réunit plusieurs milliers de personnes dans le centre-ville de Pithiviers nécessite de nombreux aménagements mis en œuvre principalement pour assurer la sécurité de tous pendant la manifestation. Outre la présence des forces de la gendarmerie nationale, des services d’incendie et de secours départementaux, de la protection civile et d’agents de sécurité, la police municipale et les services techniques de la ville vont, dès ce lundi 28 mars et jusqu’au lundi suivant, modifier les habitudes des Pithivériens.



Ainsi, de nombreuses voies sont neutralisées pour permettre l’installation des différentes structures et pour créer des corridors sécurisés pendant tout le week-end : le périmètre complet de la fête est donc interdit à toutes circulations autre que piétonne.