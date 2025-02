Victoires de la musique 2025 : tout ce qu’il faut savoir sur la cérémonie

Qui succédera à l’ouragan Zaho de Sagazan, qui avait remporté quatre trophées l’an dernier ? La 40ème édition des Victoires de la musique se tient ce vendredi 14 février à Paris. L’artiste de 25 ans, qui s’est produite de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2024, ne fera pas aussi bien que l’an dernier, mais elle est tout de même de nouveau nommée dans deux catégories : concert et artiste féminine de l’année. Cette édition 2025 semble d’ailleurs plus ouverte, même si Santa, en lice dans quatre catégories (artiste féminine, chanson originale, album et concert) domine les nominations. Une dizaine d’artistes sont nommés à plusieurs reprises : Clara Luciani, Justice, Aliocha Schneider, Solann, Tiakola, Zaho de Sagazan, Pierre Garnier, Alain Chamfort et Yoa.

Un parfum de nostalgie des JO

Un parfum de nostalgie des JO va planer autour de l’événement, puisque les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques sont nommées pour le concert de l’année. Plusieurs artistes ont également pu bénéficier de l’exposition des Jeux pour briller l’an dernier : Santa, Zaho de Sagazan, Yseult, Philippe Katerine et Lucky Love se sont produits sur scène, et Justice faisait partie de la playlist électro de l’événement. Le duo, en lice pour l’artiste masculin, l’album et la création audiovisuelle de l’année, vient par ailleurs de remporter un Grammy Award du meilleur titre dance/électro pour Neverender.

Déjà une Victoire pour Pierre Garnier ?

Soumise au vote du public, la catégorie Chanson originale voit s’affronter cette année le populaire vainqueur de la Star Academy Pierre Garnier (Ceux qu’on était), Aliocha Schneider (Ensemble), Santa (Recommence-moi), Solann (Rome) et Clara Luciani (Tout pour moi). Après les sacres d’Aya Nakamura et de Gazo l’an passé, le sort réservées aux musiques dites urbaines sera sans doute une fois de plus particulièrement scruté, ce style ayant souvent été boudé par la cérémonie. Les espoirs reposent cette année sur Tiakola, Gims, Shay et un documentaire consacré à DJ Mehdi, en lice pour la création audiovisuelle de l’année.

Si les Victoires font la part belle aux jeunes artistes, les figures de la chanson française ne sont pas oubliées, puisque qu’Alain Chamfort est nommé à deux reprises, tandis qu’Eddy Mitchell et Sylvie Vartan, qui comptent tous les deux six décennies de carrières, recevront une Victoire d’honneur. La cérémonie, présidée par Alain Souchon, sera diffusée à 21h sur France 2.