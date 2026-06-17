Victor Wembanyama, ambassadeur inattendu de la lecture à San Antonio

Victor Wembanyama est devenu un argument pour inciter les jeunes américains à lire.

À seulement 22 ans, Victor Wembanyama ne se distingue pas uniquement par ses performances exceptionnelles sur les parquets de la NBA. À San Antonio, la star française est devenue une figure inspirante dans un domaine bien différent : la lecture.

Depuis son arrivée chez les Spurs, Wembanyama intrigue autant par son talent que par ses habitudes. Régulièrement aperçu avec un livre à la main avant les matchs ou lors de ses déplacements, il assume pleinement sa passion pour la littérature, en particulier les romans de science-fiction et de fantasy. Cette image peu commune dans le sport professionnel a rapidement attiré l’attention des habitants de la ville texane.

Face à cet engouement, la bibliothèque centrale de San Antonio a lancé une initiative originale baptisée « Read Like Wemby » (« Lire comme Wemby »). À l’entrée de l’établissement, un espace met en avant une sélection d’ouvrages inspirés des lectures préférées du basketteur. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des auteurs tels que Brandon Sanderson ou encore l’univers de Dune, parmi les références régulièrement associées au joueur français.

L’objectif de cette campagne est simple : encourager les jeunes et les moins jeunes à renouer avec le plaisir de lire. Pour les responsables de la bibliothèque, l’influence de Wembanyama constitue une opportunité unique de promouvoir la lecture auprès d’un public qui ne fréquente pas toujours les rayons des bibliothèques. Et ils semblent avoir eu le nez fin, puisque plus de 300 consultations de la sélection ont été enregistrées. Des visites des écoles de la ville ont également été organisées.