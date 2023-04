VIDEO. La grande volière du ZooParc de Beauval inaugurée !

Après le dôme équatorial, place à la grande volière sud-américaine ! Le parc de Saint-Aignan (Loir-et-Cher) a en effet dévoilé sa toute dernière installation, après un an de travaux, et 14 millions d’euros d’investissement. La volière s’étend sur près de 2 hectares (1,6 hectares précisément), et 36 mètres de haut, ce qui en fait la plus grande volière d’Europe.

Environ 400 oiseaux d’une trentaine d’espèces différentes occupent déjà les lieux ; des ibis, vautours, hérons garde-bœufs, ou encore des flamants roses de Cuba. Quelques mammifères originaires d’Amérique du Sud, comme les singes hurleurs, élisent également domicile.

« C’est grand luxe pour eux d’évoluer dans un tel espace, nous confie Teddy Depie, soigneur animalier, spécialiste des oiseaux. Après c’est énormément de travail, notamment pour les soigneurs animaliers parce qu’avant de lâcher ces oiseaux dans un si grand espace, il faut qu’ils prennent l’habitude de la cartographier, de le voir, etc… Donc on est obligé de les lâcher d’abord dans une pré-volière, avant de pouvoir les lâcher dans la volière totale ».