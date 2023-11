VIDEO. Revivez l'émission spéciale d'Halloween de L'Équipe du Matin !

Il y a eu des frissons, de l'adrénaline et surtout beaucoup de mystères hier soir au château de La Bussière ! À l'occasion d'Halloween, L'Équipe du Matin a posé ses valises dans ce superbe château loirétain pour une émission spéciale dédiée aux surnaturel et au paranormal... Accompagnés de Nicolas et Julie les chasseurs de fantômes de Spirit XperienZ et de Céline la médium (et auditrice de Vibration !), Albanne, Elwis et Théo ont surmonté leurs peurs pour aller arpenter les couloirs obscures du château à la recherche de phénomènes étranges. Plus tôt dans la journée, ils étaient tous autour du micro pour 4 heures d'émission dédiées à l'univers d'Halloween. Revivez en vidéo les meilleurs moments de ce 31 octobre inédit sur Vibration !