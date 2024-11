Vigilance orange neige-verglas en Centre-Val de Loire, Sarthe, Essonne et Bourgogne

Pour la Sarthe, la vigilance est entrée en vigueur ce jeudi matin à 8h. Ailleurs, ce sera à partir de 10h ou 11h. « Les précipitations sont d'intensités modérées et continues. Elles faiblissent progressivement par l'ouest au cours de l'après-midi. Sur les départements du Centre-Val-de-Loire en orange, elles perdurent un peu après 19h », indique Météo-France, qui précise que « les chutes de neige pourraient être succinctes, ne concerner que les frontières nord des départements et être directement suivies par des pluies accélérant la fonte ».

Selon l’organisme météo, « sur l'ensemble de l'épisode, on attend 5 à 10 cm de neige en Essonne et au nord du Centre-Val de Loire, localement plus sur les hauteurs du Perche. Les cumuls pourront monter jusqu'à 15 localement 20 cm dans l'Yonne. Sur les zones périphériques, on attend 2 à 5 cm avec une tenue au sol parfois temporaires. Des phénomènes de regel sont attendus la nuit suivante. »