Village préféré des Français 2025 : dernier jour pour soutenir Ferrières-en-Gâtinais et Fontevraud-L’Abbaye

Objectif : succéder à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales ! Il ne reste que quelques heures pour soutenir les 14 communes en lice pour devenir le Village préféré des Français 2025. Les votes, sur le site de France Télévisions, seront en effet clos à 23h59 ce vendredi 7 mars. Cette année, le Centre-Val de Loire espère l’emporter grâce à la commune loirétaine de Ferrières-en-Gâtinais, ancienne source de minerais de fer et qui dispose d’une abbaye du 7ème siècle, dans laquelle la Reine Anne d’Autriche serait passée avant de donner naissance à Louis XIV.

En Pays de la Loire, une autre abbaye, bien plus imposante, pourrait aider le Maine-et-Loire à être sacré cette année. Le territoire est représenté par Fontevraud-L’Abbaye, village blotti entre vignobles et paysages verdoyants, et son abbaye royale classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Quant à la Bourgogne-Franche-Comté, elle est représentée par une commune de Côte d'Or, Semur-en-Auxois. Le résultat sera dévoilé cet été au cours d’une émission présentée par Stéphane Bern.