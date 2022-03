Village préféré des Français : le maire de Levroux « fier » de représenter le Centre Val de Loire

Qui succèdera à Sancerre dans le Cher comme village préféré des Français? La liste des 14 communes en compétition a été dévoilée la semaine dernière. Parmi elles, on retrouve Levroux dans l’Indre. « Ça nous tombe dessus, c’est une belle surprise et nous sommes fiers de représenter la région et notre département », estime Alexis Rousseau-Jouhennet.

L’édile pense que sa ville n’a pas été choisie par hasard. La ville est homologuée petite cité de caractère. « Nous avons la chance d’avoir bénéficié de la Mission Berne pour la rénovation de la porte Champagne, je pense que ça y joue aussi », ajoute Alexis Rousseau-Jouhennet qui met aussi une campagne de promotion très active sur les réseaux sociaux.

Alors, sa commune a-t-elle des chances de remporter l’édition 2022 de l’émission ? Elle dispose en tout cas de nombreux atouts.