Violences dans le périscolaire : derrière les 195 animateurs suspendus, la nouvelle politique de signalement

Les violences dans le périscolaire sont au cœur des auditions menées cette semaine au Sénat. Entendu dans le cadre de la mission d’information consacrée à ces violences, le maire de Paris Emmanuel Grégoire a reconnu des « failles dans les institutions ». Il a également annoncé qu’au 31 août, 195 animateurs du périscolaire avaient été suspendus dans la capitale, dont 74 pour des faits de violences sexuelles sur mineurs.

Un chiffre qui peut donner le vertige. Mais que signifie-t-il exactement ?

Première précision : une suspension ne constitue pas une condamnation. Elle permet à l’administration d’écarter temporairement un agent lorsque sa présence dans le service n’est plus compatible avec les nécessités du service, notamment le temps que les faits soient examinés. Dans le cas du périscolaire, l’objectif est notamment d’éviter qu’un agent signalé reste au contact des enfants.

Mais pour comprendre ce nombre de 195, il faut également regarder la manière dont les signalements sont désormais traités à Paris.

Après les différents scandales révélés ces dernières années, la Ville a renforcé ses procédures. Lorsqu’un signalement est effectué, elle prévoit désormais systématiquement le déclenchement d’une enquête administrative et une saisine du parquet. L’agent concerné est également écarté du contact avec les enfants.

Autrement dit, le nombre de suspensions dépend aussi du fonctionnement de la chaîne de signalement. Plus les situations remontent vers l’administration, plus elles peuvent faire l’objet d’une procédure et conduire à une mesure d’éloignement.

Cela ne signifie évidemment pas que les 195 suspensions seraient uniquement la conséquence de cette nouvelle organisation. Le chiffre peut aussi traduire l’existence de faits réels et leur révélation.

Mais il permet de comprendre une chose essentielle : un nombre de suspensions ne mesure pas uniquement les violences découvertes. Il reflète aussi la capacité d’une institution à détecter les situations, à les signaler et à les traiter.