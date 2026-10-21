Violences : Emmanuel Macron peut-il profiter d’une crise pour repousser l’élection ?

Avec les violences et les tensions sociales, les théories se multiplient sur les réseaux sociaux. Parmi elles, une affirmation : Emmanuel Macron laisserait volontairement la situation se dégrader afin de déclencher l’article 16 de la Constitution et de reporter la prochaine élection présidentielle. Un scénario qui soulève une question juridique : le chef de l’État pourrait-il utiliser une crise pour se maintenir au pouvoir ?

L’article 16 n’est pas un simple outil de gestion des violences

Contrairement à ce que certaines publications laissent entendre, l’article 16 ne peut pas être invoqué simplement parce que la situation devient violente ou que les forces de l’ordre rencontrent des difficultés.

La Constitution impose deux conditions cumulatives. Il faut, d’une part, une menace grave et immédiate contre les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou les engagements internationaux de la France. D’autre part, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels doit être interrompu.

Ce dispositif permet au président de prendre des mesures exceptionnelles lorsque ces conditions sont réunies. Mais il ne lui accorde pas pour autant un pouvoir général de suspension des règles constitutionnelles.

Reporter la présidentielle : une autre question juridique

Le calendrier électoral est encadré par l’article 7 de la Constitution. Celui-ci prévoit des hypothèses précises dans lesquelles l’élection peut être reportée, notamment en cas de décès ou d’empêchement d’un candidat. Le Conseil constitutionnel intervient dans ces procédures et peut, dans certaines circonstances prévues par le texte, proroger des délais.

Le président ne dispose donc pas d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de repousser seul le scrutin au motif que le pays traverse une crise sociale ou sécuritaire.

Il faut ainsi distinguer deux mécanismes : le recours à l’article 16, soumis à des conditions constitutionnelles strictes, et le report de l’élection, lui aussi encadré par la Constitution.

En définitive, même dans un contexte exceptionnel, l’article 16 ne permet pas à Emmanuel Macron de reporter la présidentielle pour prolonger son mandat. Les violences, à elles seules, ne lui confèrent pas ce pouvoir.