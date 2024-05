Lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l’hôpital : une formation obligatoire pour les soignants

Après un rassemblement d’organisations féministes et de professionnels de santé mercredi 29 mai devant le ministère de la Santé, le ministre délégué en charge de la Santé, Frédéric Valletoux, annonce ce vendredi 31 mai une série de mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles à l’hôpital. Tous les professionnels travaillant dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière devront notamment suivre une formation de prévention d’ici trois ans.

En parallèle, le gouvernement annonce également la création d’une équipe nationale d'experts enquêteurs spécialisés, extérieurs aux hôpitaux, pour épauler les établissements de santé en cas de signalement de violences sexistes et sexuelles. Elle permettra « de professionnaliser les enquêtes et de prévenir l'entre-soi », afin d’éviter que certaines affaires ne soient étouffées. Une association spécialisée dans l’aide aux victimes sera quant à elle chargée de mettre en place « une ligne d'écoute dédiée et un accompagnement psychologique, médical, et professionnel des victimes ». Enfin, un baromètre annuel des violences sexistes et sexuelles permettra de « mesurer l’ampleur du phénomène et suivre son évolution dans le temps ainsi que l’impact des mesures ».