Une mise en scène de son propre enterrement qui aurait été reprise du clip Requiem de Lou Andrea, sorti en 2021. "Assister à son propre enterrement ok pourquoi pas (je ne suis pas la première ni la dernière). Mais le déroulé du clip, le premier couplet où je suis assise dans l'assemblée, le deuxième couplet où je prends la parole face à l'assemblée, à la fin où on découvre que c'est moi dans le cercueil, la seule personne habillée en blanc. Jusqu'aux inserts, on choisit de mettre une main dans le dos. On retrouve exactement le même insert", détaille-t-elle dans un long thread sur Twitter. Elle argumente également ses propos en mettant en avant le fait qu’une personne avec qui elle travaille avait envoyé son clip à Vitaa au moment de sa sortie.

Un clip dans lequel Charlotte enterre Vitaa, une façon "de mettre l’accent sur la personne qui est derrière l’artiste avec ses failles et ses défauts" et de "laisser Charlotte s’exprimer" comme nous l’expliquait Vitaa elle-même au micro de Vibration au début du mois.

Une ressemblance troublante à ses yeux et qui affecte beaucoup la jeune artiste. "Je pense que cette personne-là (Vitaa), et c’est mon plus gros problème, ne se rendra jamais compte de l’impact de cet acte-là (...) Je me sens plus agressée que copiée ", déplore la jeune femme face caméra. "Ce clip-là ce n'est pas seulement un clip, c'est vraiment toute ma philosophie, c'est ce que je suis moi, c'est ma vie".