Le 6 octobre prochain, Vitaa sortira son 8ème album intitulé Charlotte, dont le single Les choses qu’on fait est sorti il y a quelques jours. Un nouvel album qui s’annonce très personnel... mais qui pourrait aussi sonner comme une révérence ! "Je l’ai construit comme si c’était le dernier, explique Vitaa. Je sens que je suis à la fin de quelque chose, que je ne vais pas ressortir d’album solo avant un bon moment, si toutefois j’en refais un !". Un nouvel album aux airs d'au revoir, ou du moins de pause dans sa carrière. "Je n’aime pas non plus me fermer, je fais les choses à l’instinct. Mais là, j’ai vraiment donné le maximum parce que je me dis : est-ce qu’après j’aurais toujours l’envie et autant de choses à dire ?".

Une envie de lever le pied

En plus du côté artistique, pas facile non plus de cumuler vie professionnelle et vie de famille ! La maman de 3 enfants souligne l’aspect "prenant" du métier. "Quand je suis en création d’album, comme je suis auteure-compositrice je rentre en studio à une heure mais sans savoir à quelle heure je sors". Il lui est d’ailleurs déjà arrivé de rentrer à 7h du matin encore habillée de la veille, à réveiller ses enfants pour les emmener directement à l’école. "C’est pour dire à quel point c’est dur de cumuler les deux. Ça fait partie des raisons qui font que plus le temps passe, plus je me dis que je vais lever le pied parce que la promo, le fait de courir partout, ça prend vraiment beaucoup de temps !". Toujours est-il que Vitaa a déjà des idées en tête pour la suite. "Il y a plein d’autres domaines qui me passionnent comme l’immobilier et la déco. Peut-être que plus tard, à long terme, je me reconvertirais là-dedans", glisse-t-elle.

Renouveau et prise de risques

En attendant, l'artiste aux près de 3 millions d'albums vendus vient de sortir son nouveau single Les choses qu’on fait, un titre qui n’a pas été choisi au hasard. "On a hésité entre deux chansons : une qui était beaucoup plus dans la lignée de Versus musicalement et puis cette chanson qui est un peu un ovni dans l’album qui est le morceau le plus pop/années 80". Une chanson "hyper forte" et "atypique", qui a donné envie à l’ex-coach de The Voice Belgique de se renouveler. Elle raconte. "Je trouvais ça facile de revenir avec une belle chanson et j’avais peur que ça ne suffise pas même avec 15 ans de carrière, que les gens m’ont entendue et réentendue avec VersuS. J’avais envie de prendre des risques !".

Vitaa est aussi revenue sur l’intro de son album, sobrement intitulée Charlotte. "J’avais envie de mettre l’accent sur la personne qui est derrière l’artiste, avec ses failles et ses défauts". Un parti-pris d’ailleurs représenté dans le clip puisqu’on y voit Charlotte enterrer Vitaa. "Je trouvais ça hyper beau symboliquement de l’enterrer et puis de laisser Charlotte s’exprimer, raconte-t-elle. Pour moi, c’était la seule façon de la mettre en lumière et de la laisser prendre le contrôle".

"Quand on est une femme, il faut prouver deux fois plus"

Dans son titre Charlotte, elle évoque également la pression subie en tant que femme dans le milieu de la musique. "On revient à une ère féminine musicalement et ça fait du bien. Je suis là depuis le début des années 2000 et c’est vrai qu’il y a eu une vraie période compliquée pour les artistes féminines en radio. Surtout entre 2010 et 2015, où on ne voulait plus de chanteuse en radio, encore moins en chanson française. On jetait ton album aux attachés de presse en disant que les filles ça ne marche pas !" Elle ajoute. "Avant ça, il y a eu le fait que je sois arrivée avec un album qui était prêt où je racontais tout dedans mais je n’intéressais personne parce qu’il n’y avait pas encore eu de gros buzz avec Confession nocturne".

Alors qu’on lui disait de "miser sur son physique" voire même qu’on lui conseillait de "se mettre en couple avec quelqu’un de connu", la tendance s’est inversée. "Ces mêmes personnes sont revenues en courant quand Confession nocturne a explosé et cette fois tout le monde a crié au génie !". Elle conclut. "Je pense que quand on est une femme, il faut prouver deux fois plus. Je n’ai pas voulu me victimiser, je me suis servi de ça dans ma carrière. Mais je n’ai pas oublié".

L'album Charlotte sortira le 6 octobre prochain. Les titres Les choses qu’on fait et Charlotte sont déjà disponibles.