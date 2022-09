Vivragir à Tours accompagne les personnes dépendantes

Votre référent élabore avec vous votre projet. Il vous aide dans vos démarches administratives et vous présente votre intervenant. Il vous assiste tout au long de votre accompagnement (appels téléphoniques, visites). En collaboration avec un référent soins en gérontologie spécialisé Alzheimer et autres pathologies, il met en place l’accompagnement, coordonne, informe et s’assure de la qualité du suivi des prestations. Il est le lien indispensable entre les aidés fragilisés par l’âge ou le handicap et les aidants (intervenants médicaux, famille, personnel d’intervention de Vivragir).

Vivragir recrute en ce moment. N'hésitez pas à contacter l'entreprise pour postuler.