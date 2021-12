Pour terminer l’année sur une note festive, l’école élémentaire Steying Grammar School and Sixth Form College, située dans le comté du Sussex de l’Ouest (Angleterre), a proposé aux enfants et à leurs parents un repas « spécial Noël », mardi dernier. Prix du repas : environ 4 euros. Et au menu du jour : un morceau de dinde mal découpé, deux minuscules saucisses recouvertes d’une vulgaire tranche de poitrine fumée, deux bouts de pain rassis et une ridicule portion de tourte.

Les familles ont vite déchanté en découvrant leur plat ! Certains parents n’ont d’ailleurs pas caché leur déception sur Twitter (photos ci-dessous). « Le pire repas de Noël », ont-ils unanimement résumé leur déjeuner. « Vous voulez que nos enfants aient le meilleur et le repas de Noël est censé en faire partie. C'était bel et bien spécial, mais pas dans le bon sens », s’est exprimée Ciaran Walsh, une mère de famille dont les deux fillettes sont scolarisées dans l’établissement.

Selon The Guardian, l’affaire est donc aussitôt devenue virale sur les réseaux sociaux. Face à l’indignation des parents d’élèves et des internautes, l’établissement a réagi. Après avoir d’abord nié les faits et refusé d’effectuer un remboursement du repas, la parole-parole de la Steying Grammar School and Sixth Form College a déclaré : « nous avons enquêté de manière approfondie sur cette affaire isolée et nous nous excusons auprès de tous les élèves et des parents concernés, à qui nous offrirons un remboursement complet ».

