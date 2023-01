Voici le top 10 des applications les plus téléchargées dans le monde en 2022

Pour la troisième année consécutive, TikTok est de nouveau l’application la plus téléchargée dans le monde. Comme le révèle la société Apptopia dans un classement annuel (qui tient compte de Google Play et de l'App Store, ndlr), le réseau social chinois arrive loin devant ses concurrents avec 672 millions de téléchargements dans le monde en 2022 . Sans surprise, en seconde position, on retrouve la célèbre application Instagram appartenant au groupe Meta, avec 548 millions de téléchargements. La messagerie WhatsApp clôture le podium (524 millions).

Alors que CapCut, l'éditeur de vidéo pour TikTok, arrive à la quatrième place avec pas moins de 357 millions de téléchargements l'année passée, Facebook ne se classe "que" huitième derrière les applications Snapchat, Telegram et le jeu mobile Subway Surfers. Enfin, Spotify est dernier du top 10 des applications les plus téléchargées, à une place du jeu Stumble Guys.

Du côté des applications de rencontre, Tinder se démarque fortement de ses concurrents avec 64 millions de téléchargements, loin devant Bumble et Badoo qui ont respectivement engendré 28 et 26 millions de téléchargements en 2022. Pour ce qui est du shopping en ligne, SHEIN arrive en tête et devance ainsi Meesho et Shoppe. Amazon arrive à la quatrième de ce classement dédié.