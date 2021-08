Les Béliers en tête

Verdict ? Les personnes qui auraient le plus de risques de mettre fin à leur mariage seraient celles nées entre le 21 mars et le 19 avril, donc les Béliers. Considérés comme passionnés et impulsifs, ils "agisseraient d'abord et réfléchiraient après". "Tout ce qu’ils font, ils le font sur un coup de tête (...) dès qu’ils rencontrent une personne, il sont convaincus que c’est la bonne", a expliqué Nathalie Marcot, relayée par le site CNews.

"Ne supportant par l’ennui, la routine, et la vie moyenne", les Béliers n’hésiteraient pas à prendre une décision radicale en mettant rapidement un terme à leur mariage. En seconde position, on retrouve le Lion qui, malgré sa stabilité, ne ferait pas toujours d'efforts pour garder une relation durable. Enfin, le signe Balance clôture le podium à la troisième place. Son manque de transparence sur ses ressentis pourrait, sur le long terme, entacher ses relations.