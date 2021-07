Voici les frites les plus chères du monde vendues 170 euros

Payer 200 dollars (environ 170 euros) pour déguster des frites, ça vous tente ? Tout droit venues de New York, ces frites de luxe ont été imaginées par le restaurant new-yorkais Serendipity 3 , aux États-Unis. Elles sont d'ailleurs inscrites au Livre Guinness des records pour être les plus chères au monde.

En effet, si le restaurant possède déjà les records pour le hamburger et la glace les plus onéreux du monde, vendus respectivement 250 et 850 euros, ces frites baptisées les "Creme de la Creme Pommes Frites", doivent être réservées 8 à 10 semaines à l'avance pour pouvoir être mangées.

La recette des frites les plus chères au monde

Au programme ? Pour que la recette soit réussie, les deux chefs du restaurant incorporent du champagne (Dom Perignon), du vinaigre de Champagne-Ardenne, de la graisse d'oie lieu de France, du sel de Guérande, du fromage pecorino et de la truffe sous toutes ses formes : truffe noire d'Italie, huile de truffe et gruyère truffé, comme l'explique le journal Libération . De la poudre d'or comestible est également ajoutée.



Le restaurant Serendipity 3 de New York a marqué son 10e record du monde Guinness avec les frites les plus chères du monde. Les Creme de la Creme Pommes Frites sont remplies de truffes, garnies de poudre d'or comestible 23K et coûtent 200 $. pic.twitter.com/xxWng1bKgK

– CBS News (@CBSNews) 27 juillet 2021

























Voir cette publication sur Instagram













































Une publication partagée par Serendipity 3 (@serendipity3nyc)





Il s'agit du dixième record mondial pour le restaurant Serendipity 3. L'établissement est d'ailleurs connu à New York pour son chocolat chaud glacé. Lancé en 2007, il est devenu le plus cher du monde en étant vendu au prix de… 25.000 dollars, soit un peu moins de 21.150 euros !