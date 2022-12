Voici les mots que vous avez les plus recherchés sur Google en 2022

5,4 milliards. C'est le nombre de recherches effectuées en moyenne sur Google chaque jour dans le monde. Un chiffre astronomique qui renferme tous les questionnements des internautes : que recherchent-ils sur le web ? Entre les questions d'actualité, les recherches de cuisine ou les news insolites, certaines tendances se sont détachées et ont particulièrement suscité leur intérêt cette année. Si au niveau mondial le mot le plus recherché est "Wordle", en référence au très populaire jeu de lettres en ligne, du côté des Français, c'est davantage l’actualité qui aura rythmé les recherches sur Google.

Les mots les plus tapés sur Google en France

En effet, les recherches effectuées dans l'Hexagone sont liées à des évènements marquants survenus en 2022. Le mot qui a été le plus tapé dans la barre de recherche cette année en France était malheureusement prévisible : il s'agit du pays "Ukraine", en raison du conflit armé entre Kiev et Moscou. Ce choc géopolitique a d'ailleurs beaucoup marqué les Français : "Russie" est la troisième recherche la plus tapée dans la barre de recherche et "Vladimir Poutine" la dixième. D'autre part, les deux questions commençant par "pourquoi" les plus posées sur Google cette année sont :"Pourquoi la guerre en Ukraine ?" et "Pourquoi la Russie attaque l’Ukraine ?".

Sur la deuxième marche du podium des mots les plus recherchés en France sur Google en 2022, on retrouve également "Coupe du monde 2022" suivi de près par "Gaspard Ulliel" en quatrième position. Le décès soudain de l'acteur percuté en janvier dernier aux sports d'hiver à La Rosière, a énormément ému les Français. Enfin, suivent les recherches "l’OTAN", "NUPES", "la variole du singe", "l'incendie en Gironde" puis "le résultat du premier tour" en dixième position.

Parmi tous ces termes, il y a quand même un absent qui faisait figure de grand gagnant l'année passée : le Covid ! Le mot a en effet disparu du classement 2022. Néanmoins, "Cas contact que faire ?" reste la question la plus posée en 2022 sur le moteur de recherche. Elle est suivie par plusieurs requêtes telles que "Comment voter aux élections législatives ?", "Comment vérifier son inscription sur les listes électorales ?", "Comment voter blanc ?" et "la Nupes c'est quoi ?". Les diverses pénuries ont aussi inquiété les Français qui ont été nombreux à chercher "Où trouver de l'essence" et "Où trouver de la moutarde".

Des questions insolites

Bien entendu, comme chaque année, les Français ont également eu des interrogations plutôt... surprenantes ! Ils se sont en effet demandés "pourquoi les corn-flakes ont été inventés ?", mais également "pourquoi le présentateur Nikos (Aliagas) ne présente plus The Voice ?", ou encore comment le personnage de dessin animé "Dora l'exploratrice est morte ?".