Voici pourquoi la mauvaise odeur des pets serait bonne pour la santé

Le saviez-vous ? En moyenne, l'être humain pète une quinzaine de fois par jour. Mais pourquoi ces flatulences ont-elles une mauvaise odeur ? Si l'on savait déjà que cette odeur est généralement causée par la présence de composés soufrés dans l'alimentation, une étude parue dans la revue Nature communications, et relayée par le Huffington Post, révèle qu'une équipe de chercheurs de l’université de Vienne vient de démontrer l’existence d’une nouvelle bactérie au sein de nos intestins.

Appelée Taurinivorans muris, cette dernière serait responsable des mauvaises odeurs des pets... mais elle nous protégerait également de certaines autres bactéries indésirables !

Une odeur d'oeuf pourri

Pour fonctionner correctement, notre corps produit naturellement de la taurine, utile pour fournir de l'énergie et réguler les fluides internes telle que la bile par exemple. Or, il s'avère que la bactérie Taurinivorans muris consomme exclusivement de la taurine et permet ainsi de la réguler. Pour faire simple : cette bactérie consomme la taurine fabriquée par notre corps pour la transformer en sulfure d’hydrogène qui dégage une odeur... d'oeuf pourri !

Si ces odeurs sont parfois indésirables, la présence de sulfure d’hydrogène dans nos intestins nous protège de certaines bactéries indésirables comme les bactéries Klebsiella (responsable d’une partie des infections urinaires) et Salmonella (responsable de plusieurs maladies : typhoïde, gastro-entérite...etc.).

En effet, ces vilaines bactéries ont besoin d’oxygène pour se développer. Or, ce gaz qui se trouve dans notre corps est inutilisable lorsqu'il se mélange avec le sulfure d’hydrogène de T. muris. Résultat : la bactérie Taurinivorans muris et son action de dégradation de la taurine est bénéfique pour notre santé... mais moins pour notre nez !