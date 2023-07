Voici pourquoi prendre une douche froide en période de canicule est une mauvaise idée

Début juillet, une forte vague de chaleur a frappé l'Hexagone, avoisinant les 35°C dans certaines régions du sud comme la Garonne. Ces périodes de canicule ne sont définitivement pas faciles à vivre : on a d'ailleurs souvent tendance à boire de l'eau glacée ou prendre une douche froide pour se refroidir. Et si c'était finalement une très mauvaise idée ?

Pas de douche froide pendant la canicule

D'après un article publié par le HuffPost, ces techniques souvent utilisées seraient contre-productives. En effet, "l'homme est un animal homéotherme. Quand il fait froid, il produit de la chaleur intérieurement et extérieurement. Quand il fait chaud il transpire pour évacuer la chaleur", déclare Brigitte Tregouet, médecin généraliste. Ainsi, en projetant du froid sur votre corps chaud, celui-ci va lutter contre le froid en produisant de la chaleur.

"Vous risquez donc d’avoir plus chaud en sortant de la douche qu’avant", peut-on lire dans l'article. La solution ? Il vaut mieux prendre une douche tiède et laisser quelques gouttes d'eau sur la peau pour une sensation de fraîcheur durable. "Une douche à température normale refroidit. Ensuite, l’eau s’évapore et cela provoque du froid, cela rafraîchit et diminue la température corporelle", confirme Brigitte Tregouet. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire !