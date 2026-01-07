Voici une bonne raison de dire des gros mots !

Dire des gros mots serait bénéfique pour vos performances, selon une récente étude.

Vous est-il déjà arrivé, en soulevant un objet lourd ou en augmentant l’intensité d’une séance de sport, de lâcher un petit – ou un gros – juron ? Ce réflexe spontané, souvent considéré comme un simple exutoire, pourrait en réalité avoir un effet bénéfique sur vos performances physiques. Une étude récente publiée dans la revue American Psychologist révèle que jurer aide les individus à être plus performants lors de tâches physiques, tout en augmentant leur confiance et leur concentration.

Les chercheurs américains à l’origine de cette étude ont voulu comprendre comment un simple juron pouvait influencer le comportement et l’état d’esprit. Selon eux, jurer pourrait temporairement placer les personnes dans un état d’esprit désinhibé, défini comme « une tendance à adopter des comportements moins contrôlés et plus spontanés ». Dans ce cadre, les participants seraient moins retenus par leurs inhibitions et plus concentrés sur la tâche à accomplir, ce qui pourrait expliquer l’effet observé.

L’expérience a été menée auprès de 192 participants, répartis en deux groupes pour deux expériences distinctes. Chaque participant devait répéter soit un juron de son choix, soit un mot neutre, toutes les deux secondes, tout en effectuant des pompes sur chaise. Par la suite, les chercheurs ont interrogé les participants sur leur état mental pendant l’exercice, en leur demandant, par exemple, de se prononcer sur leur niveau de concentration, leur confiance en eux ou le plaisir ressenti durant l’activité.

Les résultats ont été sans équivoque. Les participants qui ont juré ont réussi à maintenir leur poids corporel en l’air beaucoup plus longtemps que ceux qui répétaient un mot neutre. De plus, ils ont déclaré se sentir plus confiants dans leurs capacités et moins distraits par des pensées extérieures. De manière intéressante, beaucoup ont rapporté avoir atteint un état de « flow psychologique », ce sentiment d’immersion totale et agréable dans l’activité en cours, souvent associé à une performance optimale.