« Vous êtes trop durs avec moi » : peut-on publier des messages privés ?

Près de 300 pages de conversations privées avec le président de la République. C'est ce que propose la journaliste Françoise Degois dans son livre « Vous êtes tous trop durs avec moi », publié chez Robert Laffont. Elle y dévoile des messages échangés avec Emmanuel Macron pendant près de deux ans. Le chef de l'État y livre notamment ses réflexions sur la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, son choix de ne pas nommer Lucie Castets à Matignon ou encore ses adversaires politiques.

Mais la journaliste avait-elle le droit de rendre ces échanges publics sans demander l'accord du président ?

La réponse se trouve dans un équilibre prévu par le droit français. D'un côté, l'article 9 du Code civil garantit à chacun le respect de sa vie privée. De l'autre, la liberté d'expression et le droit d'informer sont protégés par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces deux droits doivent être conciliés.

La frontière entre vie privée et intérêt général

Concrètement, une journaliste ne peut pas publier librement toutes les confidences d'une personnalité publique. Si les messages révèlent des éléments purement personnels, sans intérêt pour le débat public, leur divulgation peut constituer une atteinte à la vie privée. En revanche, si ces échanges apportent des informations qui contribuent réellement à un débat d'intérêt général, leur publication peut être légitime, même sans l'accord de leur auteur.

La Cour de cassation a précisément rappelé cette distinction dans un arrêt du 11 mars 2020. Dans cette affaire, un magazine avait révélé la relation amoureuse entre deux anciens ministres, qui avaient démissionné simultanément. La justice a considéré que leur démission pouvait relever d'un débat d'intérêt général, mais que la révélation de leur relation sentimentale ne contribuait pas à éclairer ce débat. La publication constituait donc une atteinte à leur vie privée.

Cette jurisprudence permet de comprendre une chose : le fait qu'une information concerne une personnalité politique ne suffit pas à justifier sa publication. Ce qui compte, c'est ce qu'elle apporte réellement à la compréhension de la vie publique.

Emmanuel Macron conserve donc son droit à la vie privée, malgré sa fonction présidentielle. Mais les échanges qui éclairent ses décisions et sa manière d'exercer le pouvoir peuvent, sous certaines conditions, être rendus publics sans son autorisation.