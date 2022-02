Vous rêvez de vous marier à Disneyland Paris ? C’est désormais possible ! (photos)

Vous faites partie des “vrais” romantiques qui songent parfois à organiser un mariage comme dans les contes de fées ? Ça tombe bien : Disneyland Paris dévoile son tout premier carrosse, entièrement réalisé à la main, avec plus de 2.000 feuilles d'or, 13.000 cristaux Swarovski et le tout accompagné de 4 chevaux blancs. Un objet exceptionnel pour les jeunes mariés qui souhaitent réaliser une belle séance photo.

Un mariage à Disneyland Paris

Le plus grand parc d’attractions d’Europe situé à Marne-la-Vallée propose aujourd’hui à tous les amoureux qui le souhaitent de s’unir au sein de Disneyland Paris. Une équipe de wedding planners a ainsi été recrutée pour organiser le repas de mariage ou la cérémonie en elle-même dans une salle de réception Disney. Ce n’est pas tout : il est également possible de réserver l'un des deux parcs à thèmes (le célèbre parc Disneyland ou le Walt Disney Studios). De quoi faire du plus beau jour de votre vie, un événement des plus insolites.