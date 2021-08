Week-end chargé sur les routes pour les retours de vacances

Le week-end du 15 août s’annonce chargé sur les routes dans nos régions. Selon Bison futé, de nombreux automobilistes sont attendus dans le sens des retours. La journée de vendredi est ainsi classé orange au niveau national. En Centre-Val de Loire, on attend quelques difficultés sur l’A10 au nord d’Orléans dans l’après-midi. Un peu plus tôt, à la mi-journée, les embouteillages se concentreront plutôt au niveau de Saintes, en Charente-Maritime.

?? Nouveau week-end chargé sur les routes, en particulier dans le sens des retours. Soyez prudents, bonne route ! #BisonFuté ⤵️https://t.co/k7XkNckt3w pic.twitter.com/XhUjqzXuen — Sécurité routière (@RoutePlusSure) August 12, 2021

La circulation sera surtout difficile samedi. Côté départ, Bison futé voit orange dans une moitié nord et est du pays, et rouge en Nouvelle-Aquitaine et sur l’arc méditerranéen. Toute la journée, beaucoup d’automobilistes emprunteront l’A11 depuis Paris en direction de Nantes, ainsi que l’A10 direction Bordeaux. Quelques difficultés attendues aussi au sud de Limoges sur l’A11.

La situation s’annonce pire pour les retours, où la journée est classée rouge. Là aussi, l’A10 sera l’axe à éviter une majeure partie de la journée, notamment de Bordeaux à Poitiers où la circulation sera très difficile. Elle le sera encore mais un peu moins entre Poitiers et la région parisienne.

Dimanche, la journée sera encore classée orange pour les retours. Bison futé s’attend à une circulation difficile sur l’A10 depuis Bordeaux en début de journée puis progressivement jusqu’à l’Île-de-France au fil de la journée. Quelques embouteillages aussi sur l’A6, en Bourgogne, entre Beaune et Auxerre.