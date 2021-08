Week-end de nouveau chargé sur les routes

Si vous avez décidé de prendre la route des vacances, ce week-end, il faudra sans doute s’armer de patience. Bison Futé prévoit un nouveau week-end chargé, dès ce vendredi 6 août.

Vendredi 6 août

La journée de vendredi est classée orange par Bison Futé dans le sens des départs, verte pour les retours, excepté sur l’arc méditerranéen. Principaux secteurs problématiques pour les départs : l’A10, une grande partie de la journée depuis la région parisienne jusqu’à Poitiers, ainsi que l’A71 et l’A20 l’après-midi, respectivement entre Orléans et Clermont-Ferrand et au sud de Limoges.

Samedi 7 août

C’est ce samedi que la journée sera la plus compliquée : rouge pour les départs (noire en Auvergne-Rhône-Alpes), orange pour les retours (rouge sur l’arc méditerranéen). Côté départs, là encore de grosses difficultés à prévoir sur l’A10 pour rejoindre Orléans le matin, et au sud de Poitiers une grande partie de la journée, ainsi qu’à partir de la mi-journée au sud de Limoges. Beaucoup de monde aussi sur l’A11 en direction du Mans depuis l’Île-de-France et dans les deux sens sur l’A71 entre Clermont-Ferrand et la région parisienne.

Dimanche 8 août

La journée de dimanche sera plus calme et classée verte par Bison Futé. Quelques difficultés dans les deux sens au nord d’Orléans sur l’A10.