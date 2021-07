Weekend de chassé-croisé : la journée de samedi classée noire par Bison Futé

Sans grande surprise, la circulation sera très dense ce weekend, aussi bien dans le sens des départs que des retours. Des perturbations sont à prévoir dès ce jeudi 29 juillet, sur les grands axes des vacances, notamment aux abords des grandes agglomérations, en région parisienne, dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen.

Dans la région d’Orléans (Loiret), des difficultés sont à prévoir dans le sens des départs dès vendredi, en fin de matinée, avec un pic d’intensité de la circulation attendu entre 15h et 18h. Le trafic sera dense également ce samedi 31 juillet jusqu’en milieu de journée, et dimanche 1er août, entre 10h et 12h. Dans le sens des retours, le trafic sera dense samedi et dimanche, dès 14h et jusqu’en début de soirée dans la région d’Orléans.

Des perturbations sont également à prévoir dans la traversée de Tours, dans le sens des départs, dès vendredi entre 15h et 19h, puis samedi dans le sens des retours, entre 14h et 17h.

Sur l’A71 aussi, les automobilistes seront nombreux, avec des difficultés annoncées au niveau de Vierzon, samedi, entre 9h et 12h dans le sens des départs, entre 15h et 17h dans le sens des retours.

L’ouest de la France pris d’assaut

Les vacanciers seront nombreux à rejoindre la façade ouest de la France, et notamment la Bretagne. Des perturbations sont annoncées sur l’A11, dans l’agglomération du Mans, dans le sens des départs le samedi de 9h à 16h en direction de la Bretagne et, dans le sens des retours, le dimanche de 15h à 18h.

Des ralentissements sont également à prévoir si vous vous rendez dans le sud-ouest de la France. Le trafic s’annonce chargé entre Poitiers et Bordeaux, notamment dans le secteur de Niort ce vendredi entre 10h et 22h, samedi entre 4h et 18h et dimanche entre 9h et 19h, en direction du sud. Dans le sens des retours, le trafic sera soutenu samedi entre 10h et 18h et dimanche entre 11h et 18h.

Sans surprise également, attendez-vous à des difficultés de circulation à Bordeaux, ou bien sur l’autoroute A7, en vallée du Rhône, ainsi que sur le pourtour méditerranéen.