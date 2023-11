"Wish - Asha et la bonne étoile" : le Disney de Noël fait bien ses 100 ans

"Wish - Asha et la bonne étoile", le nouveau Disney de Noël.

Si ce n'était sa date de sortie, Wish - Asha et la bonne étoile aurait tout aussi bien pu faire l’objet d’un "direct to vidéo" aux côtés d’un Bossu de Notre dame II ou d'un Roi Lion XIX...

Sous prétexte de vouloir rendre hommage à l’Héritage Disney et de provoquer l’effet « Madeleine de Proust » à l’occasion de ses 100 ans, la marque aux grandes oreilles se pastiche elle-même et livre avec Wish - Asha et la bonne étoile, un conte 100 fois réchauffé, et sans grande nouveauté :

L’histoire de la jeune Asha, en passe de devenir l’apprentie du roi magicien de Rosas. Celui-ci exauce les vœux des habitants du royaume et de ceux qui viennent à sa rencontre.

Lorsqu’elle découvre que le "bon" souverain est en fait un "méchant" dictateur en puissance, Asha va faire équipe avec une petite étoile magique, pour prouver que tous les souhaits valent la peine d’être rêvés et qu’on a tous en nous une petite étoile capable de réaliser nos vœux les plus fous.

Pourquoi pas… Malheureusement, obsédés par l’idée de ne pas perdre l’esprit Disney, les deux réalisateurs Chris Buck et Fawn Veerasunthorn proposent finalement une "recette" toute faite sans grande saveur, ni originalité.

Très "premier degré" et traditionnel, Wish - Asha et la bonne étoile alterne les passages chantés dont on attend patiemment la fin quand on n’est pas fan du genre, et un récit porté par des personnages relativement lisses & désincarnés.

Pas particulièrement drôle non plus - le climax de l’humour étant atteint lorsqu’une chèvre en pyjama dotée du pouvoir de parler par magie, se retrouve avec la voix de baryton d’un crooner – le film d’animation a tout de même caché ça et là quelques "easter eggs", ces clins d’œil aux précédents films ; pour passer le temps le spectateur pourra toujours s’amuser à les repérer.