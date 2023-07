"Wonka" : une première bande-annonce pour le préquel de "Charlie et la Chocolaterie" avec Timothée Chalamet (vidéo)

C'est probablement l'un des films les plus attendus cette année avec Barbie ou Les Gardiens de la Galaxie 3. Wonka, le préquel de Charlie et la Chocolaterie réalisé par Paul King, reviendra sur l'enfance et la jeunesse du célèbre chocolatier Willy Wonka, interprété par la nouvelle coqueluche d'Hollywood : Timothée Chalamet. "C'est un Willy moins cynique, plein de joie, d'espoir et de désir de devenir le plus grand chocolatier", a-t-il annoncé au CinemaCon, le salon annuel de Las Vegas, en avril dernier.

Le jeune acteur franco-américain donnera ainsi la réplique à Hugh Grant dans le rôle d'un Oompa Loompa, mais également à Olivia Colman, Sally Hawkins et Rowan Atkinson, connu pour avoir campé l'hilarant Mr Bean.