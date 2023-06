Yonne : du parachute pour des jeunes bénéficiaires du Secours populaire

Un saut dans l’inconnu! Ce lundi 12 juin, une dizaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans et bénéficiaires du Secours populaire sont attendus sur l’aérodrome de Saint-Florentin près d’Auxerre. Ils vont découvrir le parachutisme !

Une activité qui n’a pas été choisie au hasard. « Quelle que soit leur manière d’appréhender le saut, et surtout s’ils ont peur, ils en ressortent transformés positivement. Ça renforce une estime de soi, ça donne une assurance », explique Olivier Grinon, secrétaire général du Secours populaire 91.



Celui qui est également parrain de la Fédération de Saône-et-Loire, s’inquiète du nombre de jeunes bénéficiaires. « Il y en a de plus en plus depuis la crise sanitaire. Leur situation sociale s’est dégradée. A Évry, on a eu l’an passé près de 1000 jeunes qui sont venus nous voir au moins une fois, un tiers vient toute les semaines ».

Chaque année, l’association vient en aide à plus de 3,1 millions de personnes.