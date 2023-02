Le magnifique palais renaissance icaunais est en plein travaux depuis l’automne avec un chantier de restauration de la toiture de l’aile sud. « Elle était de plus en plus dégradée, les travaux ne pouvaient plus attendre », explique Thibaut Thevenet, assistant événementiel des lieux. Il ajoute que l’aile sud « est la plus importante en termes de peintures murales » qui font la renommée du château. L’essentiel des travaux se concentre côté jardin, avec la reprise de la charpente, des lucarnes…

Les visiteurs eux peuvent profiter d’une exposition Lego jusqu’au 9 mai. Pour cette 5e édition, le thème retenu c’est le cinéma. L’univers des dinosaures, des Ninjas des châteaux hantés sont à voir tout comme Cars pour les amateurs de voiture.

Enfin, une reconstitution du Titanic, avant, pendant et après le naufrage dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord est visible.