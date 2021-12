Yonne : le château de Guédelon fête la Saint-Nicolas

Le chantier médiéval de Guédelon aura des airs de fête de Noël samedi et dimanche. Un marché de la Saint-Nicolas est organisé. L’occasion de découvrir le chantier médiéval commencé il y a plus de 25 ans et de découvrir le travail des ouvriers présents à l’année comme l’explique Maryline Martin, la cofondatrice de Guédelon.