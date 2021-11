Yonne : les salariés de Marelli Automotive Lightening en grève

Une grève illimitée a débuté ce mardi 2 novembre chez l'équipementier automobile Marelli Automotive Lightening à Saint-Julien-du-Sault, dans l’Yonne. Les syndicats exigent des garanties sur l'avenir du site qui emploie 167 salariés. Selon Najim Kaddouri, délégué CFDT, 95% des personnels ont répondu à l'appel à la grève, entraînant un arrêt de la production et du service logistique.

« Il y a plein d'indicateurs qui nous laissent penser que la fermeture du site est programmée », confie Najim Kaddouri. L'usine, qui ne tournerait plus qu'à 30% de ses capacités, « n'a plus de projets, plus de nouveaux clients. On a des produits qu'on va arrêter de produire au printemps 2022. Au mois de juin cela va être catastrophique. »

Les salariés sont déjà en chômage partiel « parfois plusieurs jours par semaine », selon le syndicaliste. La CFDT s'inquiète en particulier du choix d'un site polonais de Marelli pour fabriquer des phares arrières haut de gamme pour voitures, que peut pourtant fabriquer Saint-Julien-du-Sault. Ces produits sont à destination d'une usine de Stellantis à Rennes. « On s'étonne du choix d'une filiale située à 1.600 km de Rennes pour approvisionner Stellantis alors que le site de Saint-Julien-du-Sault est compétitif, beaucoup plus proche de Rennes et donc plus économe en gaz à effet de serre », explique le syndicat.

(Avec AFP)