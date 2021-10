Yonne : un service de vaccination à domicile pour les plus de 80 ans

L’ARS constate en effet un plus faible taux de vaccination contre le COVID chez les 80 ans et plus, contrairement aux 70-79 ans. Le taux de primo-vaccinés atteint 98% dans cette tranche d’âge, contre 87% chez les 80 ans et plus.

Selon l’ARS, l’éloignement et l’isolement peuvent en être la cause. Afin de maintenir l’effort sur le plan vaccinal, elle a décidé de mettre en place un plan de vaccination à domicile. Près de 2500 Icaunais seraient concernés.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire au préalable par téléphone, au 03.86.72.85.00, ou bien par e-mail, maia89@yonne.fr.