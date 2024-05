Zidane donnera le coup d’envoi des 24h du Mans !

L’an dernier c’était le basketteur américain LeBron James qui avait donné le coup d’envoi des 24 Heures du Mans. Et l’Automobile club de l’Ouest (ACO) a encore frappé un grand coup. Les organisateurs annoncent ce mardi que c’est Zinedine Zidane qui donnera le coup d’envoi de la course le 15 juin prochain. « Nous ne pouvions pas rêver d’un plus grand Starter », confie Pierre Fillon, le président de l’ACO.

Pour l’ancien entraineur du Real Madrid, « les 24 Heures du Mans, c'est unique. Pour tous ceux qui aiment le sport automobile, pour le monde entier, c'est une course mythique. C'est une fierté française ! Ce sera donc une grande première d'y être. Inutile de dire que je suis vraiment très honoré d'endosser ce rôle de starter ».



La 92e édition des 24 Heures du Mans se tiendr du 12 au 16 juin. L’an dernier, l’événement avait rassemblé plus de 325 000 visiteurs.